«Зенит» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 14 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Арсенал» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«У «Зенита», как всегда, много «сборников». И обычно ему с трудом даются игры после матчей национальных команд. Но сейчас всё-таки ситуация более простая. Матч против «Арсенала» вынесен на понедельник. Времени было очень много, чтобы отойти от сборной, влиться в работу в клубе. Для тренерского штаба нормальная ситуация. Можно грамотно подвести команду к игре.



Хорошая мотивация у «Зенита». Перед перерывом не сумели забить «Динамо» и «Локомотиву». В двух московских матчах взяли всего одно очко. Это, конечно, не уровень «Зенита». Да и вообще это нонсенс, что он внутри нашего чемпионата не забил два раза подряд. Сложно такое припомнить по прошлым сезонам. Возможно, нужна была перезагрузка команде, и перерыв был к месту.



«Арсенал» продал Лесового в «Динамо». Луценко вряд ли будет готов к матчу. Как забивать будет Тула, пока сложно представить.



Думаю, что особых проблем у «Зенита» здесь не будет. Он выиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Вряд ли Тула забьёт. Но и «Зениту» четыре забить будет сложновато».