«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 16 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Салават Юлаев» — «Торпедо».

Ставка: победа «СЮ» за 1.58.

«В принципе, с нижегородцами в текущем сезоне, как и во многих предыдущих, всё ясно. Типичная команда «второго эшелона» теперь уже Восточной конференции, которая может иногда взбрыкнуть, как, скажем, в Екатеринбурге, но в целом будет безропотным поставщиком очков для вышестоящих. И столь же успешно будет обдирать нижестоящих. В плей-офф, скорее всего, попадёт, но всё в очередной раз завершится первым этапом, что, в принципе, на слиянии Волги и Оки удовлетворит всех по самую плешь.



И вот такое «Торпедо», проиграв в Магнитогорске в общем и целом по делу, прибывает в солнечную Уфу, где «Салават Юлаев» приятно отрыгивает после съеденных «ястребов». На десерт уфимцам календарь преподнес «автозаводцев», утомлённых «Магниткой», то есть особых вопросов по определению фаворита нет и не может быть.



Конечно, любители чёткой и выверенной математики наверняка обратили внимание на тот факт, что «Торпедо» в текущем сезоне строго чередует победы и поражения. А значит, после поражения в Магнитогорске вроде бы должно побеждать в Уфе. То есть математика вроде бы на стороне гостей, да и сами юлаевцы после матча с лидером конференции должны быть малость уставшими как физически, так и морально, и это может в итоге сказаться.



Но помилуйте, в 10 последних официальных «междусобойчиках» нижегородцы сумели победить лишь трижды. Если взять последние 10 уфимских матчей, картина для гостей более позитивная – нижегородских побед уже четыре, но всё равно. Да, «Торпедо» играет против «Салавата» на выезде ничуть не хуже, чем дома, а где-то даже и лучше, но всё равно преимущество уфимцев видно весьма чётко.



Поэтому не станем, как говорил покойный Михаил Задорнов, «лохматить бабушку». Несмотря на помощь математики, «Торпедо» всё равно проиграет. То есть «Салават» победит, пусть и достаточно скромно, всего в одну, максимум в две шайбы, зато в основное время».