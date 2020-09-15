«Сочи» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ—2020/2021 «Сочи» — «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.56.

«Мы уже поднимали вопрос о том, что календарь начала сезона составлен конкретно для ХК «Сочи» словно с особым цинизмом. Южане бьются, как звери, и, стоило у них появиться единственному шансу, как они им воспользовались, взяв два очка в Челябинске. Но другие очки где им брать? Следующие пять матчей выглядят для сочинцев беспросветно, как погон прапорщика, и началась эта «серия смерти» с «Ак Барса» и закончится московским «Динамо». После которого наконец-то придёт облегчение в виде уже почти любимого «Трактора».



А пока ловить сочинцам особо нечего. Да, они играют дома, но с «большими татарами» они уже сыграли: мало того что проиграли, так ещё и всухую, и даже родные стены не помогли. «Магнитка» у нас команда из той же «весовой категории», что и «Ак Барс», разве что предпочитает играть по завету Леонида Ильича Брежнева: «Живи сам и давай жить другим». Конечно, выглядит «Магнитка» не столь величаво, как казанцы, но и не настолько плохо, чтобы думать в Сочи о чём-то другом, кроме двух очков.



Не будем забывать, что это у нас уже второй «междусобойчик» данных соперников, первый состоялся 6 сентября в Магнитогорске, и там южан, мягко говоря, вынесли вперёд ногами под фанфары – 6:0. Кто-то может подумать, что тем лучше и сочинцы теперь будут злее и напористее. А мне кажется, что 6:0 недельной давности – это скорее тонкий намёк на то, что играть хозяева будут лишь до первой пропущенной шайбы. А дальше до самой финальной сирены станут заниматься чем угодно, но не хоккеем. Конечно, если сочинцы забьют первыми, да ещё и не сразу пропустят, вцепятся в результат когтями и зубами, то какая-то интрига появится. Но всё равно «Магнитка» объективно сильнее, и в данном матче вопрос о победителе не стоит. Скорее он существует в формате: вынесут ли хозяев под фанфары, как в Магнитогорске, или уральцы победят скромнее и как бы помучившись. Я склонен поддержать второй вариант.



«Магнитка» победит, причём в основное время. С виду сочинцы окажут яростное сопротивление, но на самом деле это гости не станут включать форсаж. Выиграют скромно и со вкусом, в пару-тройку шайб».