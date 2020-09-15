ПАОК — «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 ПАОК — «Бенфика».

Ставка: «Бенфика» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

«В этом матче определится соперник «Краснодара» в борьбе за выход в групповой этап ЛЧ. И, к сожалению для «быков», скорее всего, им станет «Бенфика».



Португальцы, и без того выглядевшие мощно в прошлом сезоне, серьёзно усилились летом, раскошелившись аж на 80 миллионов евро, и ещё к тому же бесплатно взяв Фертонгена из «Тоттенхэма». Команда Жорже Жезуса никуда не уезжала из своего Лиссабона, целенаправленно готовилась к сезону и выиграла во всех трёх контрольных матчах за последние 20 дней.



ПАОК в предыдущем раунде дома без каких-либо проблем разобрался с «Бешикташем» 3:1, но там очень уж разобранно выглядели турки. Вообще же, греки, руководимые Абелем Феррейрой (в недавнем прошлом португальским защитником), пляшут от обороны. Если не брать нетипичный матч с «Бешикташем», греки не пропускают уже в восьми матчах кряду с учётом прошлого сезона.



Логично предположить, что в матче с куда более мастеровитым соперником они отдадут мяч, закроются и вырываться вперёд будут лишь изредка. Два последних матча, когда Перейра играл в три центральных защитника (с «Бешикташем» было два), судя по всему, служили репетицией перед игрой с «Бенфикой».