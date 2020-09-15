«Динамо К» — АЗ: эксперты оценили шансы украинского клуба в квалификации Лиги чемпионов

15 сентября киевское «Динамо» примет «АЗ Алкмар» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу киевлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «АЗ Алкмар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Проход киевлян доступен за 1.80 (53%), на проход «АЗ Алкмар» дают 2.05 (47%).