«Динамо Киев» — «АЗ». Прогноз: Луческу, Буяльского и Цыганкова ждут большие проблемы в ЛЧ

15 сентября киевское «Динамо» примет «АЗ Алкмар» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу киевлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «АЗ»
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «АЗ Алкмар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.
Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Динамо К» — «АЗ Алкмар» (15.09.2020)
Не прошло и месяца с момента финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, а уже вовсю решаются судьбы участников следующего. 15 сентября пройдут три одноматчевых противостояния, в результате которых определятся участники следующего раунда турнира – раунда плей-офф. А там в борьбу вступит «Краснодар».
В одном из матчей сойдутся киевское «Динамо» и голландский «АЗ Алкмар». Путём жребия было определено, что встреча пройдёт на домашнем стадионе украинского клуба «НСК Олимпийский», а начнётся в 20:00 мск. Болельщиков на трибунах не будет, но родное поле всё равно даст определённое преимущество.
Киевляне летом сменили тренера. Пост рулевого занял Мирча Луческу, знакомый российский болельщикам как экс-тренер петербургского «Зенита». Под его руководством бело-синие уже успели провести три официальные игры и даже выиграть трофей.
В Суперкубке Украины «Динамо К» переиграло ещё одну бывшую команду румынского специалиста — донецкий «Шахтёр» — со счётом 3:1. А в чемпионате Украины за два тура команда успела разгромить скромный «Олимпик» (4:1) и расписать мировую с крепкой «Десной» (0:0). И если в Суперкубке бело-синие по большей части оборонялись и контратаковали, то в УПЛ контролировали мяч.
Впрочем, любопытно здесь другое. В этих трёх матчах киевляне показали хорошую физическую подготовку и активность. Некоторые футболисты во время паузы играли в сборной в Лиге наций, так что с тонусом проблем возникнуть не должно.
И это может стать одним из основных факторов в матче против АЗ. Дело в том, что новый розыгрыш чемпионата Нидерландов только стартовал, а старый завершился досрочно аж в начале марта. В итоге получается, что за последние шесть месяцев «сырные фермеры» провели всего один официальный матч, который, кстати, пришёлся на 2-й отборочный раунд. В первом туре Эредивизи они не играли из-за Лиги чемпионов.
Поединок с чешской «Викторией Пльзень» (3:1 ДВ) состоялся 26 августа, практически три недели назад, и прошёл в Нидерландах. И тут надо сказать, что голландцам даже повезло. Они пропустили на 78-й минуте, а отыграться смогли уже на пятой добавленной минуте благодаря пенальти. Пришлось играть дополнительные таймы, где хозяева сумели забить ещё два.
Отсутствие должной игровой практики непременно должно сказаться на качестве игры «АЗ Алкмар». Киевляне справедливо идут фаворитами в линии букмекеров. Всё же на их стороне родные стены, хорошая физическая готовность и неплохая результативность (семь мячей за три официальных игры). Так что мы практически наверняка сможем увидеть гол в их исполнении.
Однако лёгкой прогулки ждать точно не стоит. Дело в том, что «Динамо» не смогут помочь сразу три игрока защиты, среди которых один из ключевых. Крайний правый защитник Александр Тымчик повредил отводящую мышцу.
«АЗ Алкмар» в матче прошлого отборочного раунда показал, что может удивить. Право за выход в раунд плей-офф определится одним поединком, а потому команды наверняка не станут ждать у моря погоды. Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.83. Избежать проблем Луческу не удастся.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «АЗ» 15 сентября 2020 года
Букмекеры справедливо отдают предпочтение «Динамо». Под руководством Луческу киевляне смотрятся очень интересно, да и сейчас находятся в неплохом тонусе. Однако недооценивать голландцев нельзя. «АЗ Алкмар» в прошлом раунде отгрузил «трёшку» крепкой чешской «Виктории Пльзень». Право на проход дальше определяется одним матчем, так что ждём от команд борьбы с первых минут.
Ставка: обе забьют за 1.83.
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