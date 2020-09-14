«Динамо Киев» — «АЗ». Прогноз: Луческу, Буяльского и Цыганкова ждут большие проблемы в ЛЧ

15 сентября киевское «Динамо» примет «АЗ Алкмар» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу киевлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «АЗ»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «АЗ Алкмар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Динамо К» — «АЗ Алкмар» (15.09.2020)

Не прошло и месяца с момента финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, а уже вовсю решаются судьбы участников следующего. 15 сентября пройдут три одноматчевых противостояния, в результате которых определятся участники следующего раунда турнира – раунда плей-офф. А там в борьбу вступит «Краснодар».

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В одном из матчей сойдутся киевское «Динамо» и голландский «АЗ Алкмар». Путём жребия было определено, что встреча пройдёт на домашнем стадионе украинского клуба «НСК Олимпийский», а начнётся в 20:00 мск. Болельщиков на трибунах не будет, но родное поле всё равно даст определённое преимущество.



Киевляне летом сменили тренера. Пост рулевого занял Мирча Луческу, знакомый российский болельщикам как экс-тренер петербургского «Зенита». Под его руководством бело-синие уже успели провести три официальные игры и даже выиграть трофей.



В Суперкубке Украины «Динамо К» переиграло ещё одну бывшую команду румынского специалиста — донецкий «Шахтёр» — со счётом 3:1. А в чемпионате Украины за два тура команда успела разгромить скромный «Олимпик» (4:1) и расписать мировую с крепкой «Десной» (0:0). И если в Суперкубке бело-синие по большей части оборонялись и контратаковали, то в УПЛ контролировали мяч.

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Впрочем, любопытно здесь другое. В этих трёх матчах киевляне показали хорошую физическую подготовку и активность. Некоторые футболисты во время паузы играли в сборной в Лиге наций, так что с тонусом проблем возникнуть не должно.



И это может стать одним из основных факторов в матче против АЗ. Дело в том, что новый розыгрыш чемпионата Нидерландов только стартовал, а старый завершился досрочно аж в начале марта. В итоге получается, что за последние шесть месяцев «сырные фермеры» провели всего один официальный матч, который, кстати, пришёлся на 2-й отборочный раунд. В первом туре Эредивизи они не играли из-за Лиги чемпионов.



Поединок с чешской «Викторией Пльзень» (3:1 ДВ) состоялся 26 августа, практически три недели назад, и прошёл в Нидерландах. И тут надо сказать, что голландцам даже повезло. Они пропустили на 78-й минуте, а отыграться смогли уже на пятой добавленной минуте благодаря пенальти. Пришлось играть дополнительные таймы, где хозяева сумели забить ещё два.

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Отсутствие должной игровой практики непременно должно сказаться на качестве игры «АЗ Алкмар». Киевляне справедливо идут фаворитами в линии букмекеров. Всё же на их стороне родные стены, хорошая физическая готовность и неплохая результативность (семь мячей за три официальных игры). Так что мы практически наверняка сможем увидеть гол в их исполнении.



Однако лёгкой прогулки ждать точно не стоит. Дело в том, что «Динамо» не смогут помочь сразу три игрока защиты, среди которых один из ключевых. Крайний правый защитник Александр Тымчик повредил отводящую мышцу.



«АЗ Алкмар» в матче прошлого отборочного раунда показал, что может удивить. Право за выход в раунд плей-офф определится одним поединком, а потому команды наверняка не станут ждать у моря погоды. Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.83. Избежать проблем Луческу не удастся.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «АЗ» 15 сентября 2020 года

Букмекеры справедливо отдают предпочтение «Динамо». Под руководством Луческу киевляне смотрятся очень интересно, да и сейчас находятся в неплохом тонусе. Однако недооценивать голландцев нельзя. «АЗ Алкмар» в прошлом раунде отгрузил «трёшку» крепкой чешской «Виктории Пльзень». Право на проход дальше определяется одним матчем, так что ждём от команд борьбы с первых минут.



Ставка: обе забьют за 1.83.