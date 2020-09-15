«Монпелье» — «Лион»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Лион».

Ставка: победа «Лиона» по угловым с форой (-1) за 1.90.

«Монпелье» в матче 1-го тура гостил у «Ренна», который в прошлом усечённом сезоне выступил крайне уверенно. И уступил со счётом 1:2. Собственно, у гостей там шансов было мало, поскольку они остались в меньшинстве уже к исходу первого тайма. Вдесятером зацепиться не вышло.



Зато в прошлой игре «паладины» принимали на своём поле крепкую «Ниццу» и сумели победить (3:1). Тут надо сказать, что результат абсолютно закономерен. Гости владели мячом, но выжать из этого ничего не смогли. А хозяева нанесли 20 ударов по воротам соперника, 13 из которых пришлись в створ. Потрясающие цифры.



«Лион» стартовал чуть лучше. В двух играх получилось набрать четыре из шести возможных очков. Это позволяет находиться рядом с группой лидеров в турнирной таблице. Сначала «ткачи» на своём поле разбили скромный «Дижон» (4:1), а затем не смогли взломать оборону «Бордо», скатав нулевую ничью. Правда, возможностей было предостаточно. Жирондинцы сумели нанести по воротам «Лиона» только пять ударов, все мимо. А «Лион» ответил 20, три из которых попали в створ.



Понятно, почему букмекеры считают гостей фаворитом. Группа атаки и её лидер Мемфис Депай сейчас в порядке. Про разницу в классе тоже забывать не стоит, всё-таки она ощущается. Тем более «львы» после яркого выступления в Лиге чемпионов на высоте.



Вполне вероятно, что они постараются сыграть первым номером, забрать мяч под свой контроль и осадить ворота соперника. Сейчас им необходимо набрать очки, пока у заклятого конкурента «ПСЖ» серьёзные кадровые проблемы, дисквалификации и заметный спад.



В предыдущих двух турах «Лион» заработал аж 18 корнеров. На наш взгляд, в игре с «Монпелье» тоже стоит ожидать навала в исполнении лионцев. При таких раскладах П2 по угловым с форой (-1) за коэффициент 1.90 смотрится шикарно».