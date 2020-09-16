«Ленинградец» — «Уфа»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Ленинградец» — «Уфа».

Ставка: «Ленинградец» забьёт за 1.96.

«Не думаю, что «Уфа» сыграет основным составом. Конечно, кому-то дадут отдых. Кубок накладывает дополнительные нагрузки на футболистов. К тому же «Уфу» покинули несколько игроков, а новых руководство не успело купить. Команде не хватает футболистов, как и в прошлом сезоне. Фомин уехал в «Динамо», стало ещё хуже. Но в то же время просто так «Уфа» на поле выходить и проигрывать не будет.



«Уфа» играет от обороны, поэтому «Ленинградцу» будет очень сложно забить. Если защиту «Уфы» с трудом взламывают команды Премьер-Лиги, то «Ленинградцу» это будет сделать практически невозможно. Недавно «Ленинградец» встречался с командой «Муром», которая играет в примерно той же манере, что и «Уфа», только исполнители хуже. «Ленинградец» в том матче не так много создал и проиграл (0:2) на своём поле.



Понятно, что у «Уфы» непростой график, но и у «Ленинградца» много матчей в последнее время, ему тоже нужно играть и в Кубке, и в чемпионате. Думаю, что у «Ленинградца» возможна ротация».