ПАОК — «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на матч квалификации Лиги чемпионов 15 сентября

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов ПАОК — «Бенфика».

Ставка: проход «Бенфики» за 1.42, тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.

«Особенности сезона диктуют командам новую тактику на еврокубковые матчи. Ответной игры нет, и всё необходимо решать в одном поединке. Без права на ошибку.



Игра без зрителей сильно нивелирует понятие «хозяин поля», поэтому шансы у лиссабонской команды как более опытной повыше. Зато ПАОК уже прошёл один раунд отборочного тура, так что опыт таких игр у него есть. Плюс в пяти последних матчах греческий клуб пропустил всего один гол. Думаю, матч будет нерезультативным. Но португальский клуб всё же пройдёт в следующий раунд квалификации».