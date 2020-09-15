ПАОК — «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на матч квалификации Лиги чемпионов 15 сентября
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов ПАОК — «Бенфика».
Ставка: проход «Бенфики» за 1.42, тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.
«Особенности сезона диктуют командам новую тактику на еврокубковые матчи. Ответной игры нет, и всё необходимо решать в одном поединке. Без права на ошибку.
Игра без зрителей сильно нивелирует понятие «хозяин поля», поэтому шансы у лиссабонской команды как более опытной повыше. Зато ПАОК уже прошёл один раунд отборочного тура, так что опыт таких игр у него есть. Плюс в пяти последних матчах греческий клуб пропустил всего один гол. Думаю, матч будет нерезультативным. Но португальский клуб всё же пройдёт в следующий раунд квалификации».
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