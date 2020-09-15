«Сочи» — «Металлург» Мг: прогноз Дениса Толпеко на матч КХЛ 15 сентября

Экс-форвард ряда клубов КХЛ Денис Толпеко дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Металлург» Мг.

Ставка: ничья за 3.84.

«Сочи» — молодая команда, у многих ребят практически нет опыта игры в Континентальной хоккейной лиге. Юношеско-молодёжного задора у них много, а вот мастерства пока не хватает. Но это неудивительно, ребята должны набраться опыта, сыграться, и всё у них сложится хорошо, тем более что командой руководит сильный тренер, с большим опытом работы в КХЛ.



Сочинцам пока ещё тяжело играть с командами экстра-класса, как ЦСКА, «Ак Барс» или «Магнитка». В этих клубах собраны в большей степени опытные игроки во всех линиях, включая и вратарскую. Эти клубы хороши при игре в большинстве, поэтому нужно сыграть дисциплинированно, построить хорошую среднюю зону, нападающим откатываться назад, помогать защитникам, держать квадрат в своей зоне, стараться «не обрезаться», ловить «Магнитку» на контратаках.

Только при подобной схеме можно рассчитывать на положительный результат. «Магнитка» любит играть в пас, плюс ко всему у неё есть исполнители. С такой командой можно играть, если сам при этом чётко выполняешь тренерскую установку. Ставим на ничью в основное время».