ХК «Сочи» – «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» – «Металлург».
Ставка: итоговая победа «Сочи» за 2.60, ничья за 4.00.
«Думаю, нас ждёт интересная битва. Ничьей, конечно, не будет, но очки всё равно можно разделить на двоих, просто кому-то больше достанется. Сочинцы на домашнем льду со счётом 0:4 уступили «Ак Барсу», а магнитогорцы одолели нижегородское «Торпедо» — 3:1. Неделю назад эти коллективы встречались в Магнитогорске, и тогда уральцы оформили теннисную баранку — 6:0.
В этом матче всё иначе — домашняя арена южан, сражение, самоотдача, колоссальная поддержка немногочисленных зрителей — всё в их пользу. Очки-то надо набирать, а почему бы не отобрать их у мотивированной уральской команды. Сыграть достойно против сильного соперника. Думаю, сочинцам это под силу.
У «Металлурга» началась поездка, первая игра на выезде. В команде из «старичков», по сути, только Василий Кошечкин, но ведь и он не молодеет. При этом сейчас на последнем рубеже у магнитогорцев блистает Юхо Олкинуора, отражая практически все броски. Однако пара хороших работящих звеньев сейчас у уральцев есть. При этом почти у всех хромает стабильность.
Трудно предсказывать результаты матчей даже там, где есть очевидные фавориты. Хоть я и не верю в тренера «Сочи», но готов поверить в их команду, в её победу с преимуществом в одну шайбу, но лишь по результатам овертайма. Почему я и говорю, что соперники поделят очки. Южане обязательно будут сражаться, других вариантов у них просто нет».
- 15 сентября 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00