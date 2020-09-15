ХК «Сочи» – «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» – «Металлург».

Ставка: итоговая победа «Сочи» за 2.60, ничья за 4.00.

«Думаю, нас ждёт интересная битва. Ничьей, конечно, не будет, но очки всё равно можно разделить на двоих, просто кому-то больше достанется. Сочинцы на домашнем льду со счётом 0:4 уступили «Ак Барсу», а магнитогорцы одолели нижегородское «Торпедо» — 3:1. Неделю назад эти коллективы встречались в Магнитогорске, и тогда уральцы оформили теннисную баранку — 6:0.



В этом матче всё иначе — домашняя арена южан, сражение, самоотдача, колоссальная поддержка немногочисленных зрителей — всё в их пользу. Очки-то надо набирать, а почему бы не отобрать их у мотивированной уральской команды. Сыграть достойно против сильного соперника. Думаю, сочинцам это под силу.



У «Металлурга» началась поездка, первая игра на выезде. В команде из «старичков», по сути, только Василий Кошечкин, но ведь и он не молодеет. При этом сейчас на последнем рубеже у магнитогорцев блистает Юхо Олкинуора, отражая практически все броски. Однако пара хороших работящих звеньев сейчас у уральцев есть. При этом почти у всех хромает стабильность.



Трудно предсказывать результаты матчей даже там, где есть очевидные фавориты. Хоть я и не верю в тренера «Сочи», но готов поверить в их команду, в её победу с преимуществом в одну шайбу, но лишь по результатам овертайма. Почему я и говорю, что соперники поделят очки. Южане обязательно будут сражаться, других вариантов у них просто нет».