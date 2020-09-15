«Витязь» — «Динамо» Мн: прогноз Дениса Толпеко на матч КХЛ

Экс-форвард ряда клубов КХЛ Денис Толпеко дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо» Мн.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.55.

«Матч, как говорится, за четыре очка, потому как команды являются соседями по турнирной таблице. Главному тренеру «Витязя» Михаилу Кравецу удалось сколотить хороший, боевитый коллектив, который даёт бой каждую игру, любому сопернику.



Летом обе команды усилились хорошими, добротными легионерами. «Витязь» мы видели недавно на Кубке мэра Москвы и прекрасно помним, как играл на этом турнире канадский новичок клуба Джастин Дэнфорт, ставший, к слову, лучшим бомбардиром того турнира. У минчан тоже ведущие роли играют иностранцы – канадцы Клинкхаммер, Спунер, Козун, американец Принц. Они уже заявили о себе в предыдущих матчах.



«Витязю» в целом удалось сохранить прошлогодний костяк, который делал результат команды. Сейчас очень важную роль играет то, сумели ли хоккеисты найти взаимопонимание между собой, насколько они сыгранны, как они понимают друг друга при игре в большинстве.



Думаю, что матч будет результативным и зрелищным».