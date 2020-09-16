«Родина» — «Спартак»: эксперты оценили шансы клуба ПФЛ одолеть красно-белых в Кубке России

16 сентября «Родина» и «Спартак» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск. По договорённости сторон встреча пройдёт на «Открытие Арене».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Родины» оценён букмекерами коэффициентом 9.10.



Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Родина» — «Спартак» 16 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.19. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.10.

Если обе команды забьют, пройдёт коэффициент 2.04. Ставки на гол в первые 15 минут матча принимаются за 3.00.