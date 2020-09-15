«Родина» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Кокорин отыграются на клубе ПФЛ за неудачу с ЦСКА

16 сентября «Родина» и «Спартак» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Родины» оценён букмекерами коэффициентом 9.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Родина» — «Спартак» 16 сентября

Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Родина» — «Спартак» 16 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.19. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.10.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Родина» — «Спартак» (16.09.2020)

В российском футболе набирает ход новый сезон. В ФНЛ сыграли уже девять туров, в РПЛ позади семь. Пришло время Кубка России, где с середины сентября в дело вступает целый ряд клубов Российской Премьер-Лиги. Формат в нынешнем сезоне непривычный, так что остановимся на нём подробнее.

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Вместо привычных стадий 1/64 и 1/32 финала Кубка России введён групповой этап. Участники разбиты на 10 групп, в каждой — по три клуба: по одному из ПФЛ и ФНЛ, а также один представитель РПЛ из числа тех, что не пробились в еврокубки. Соперники играют в один круг, победитель группы выходит в 1/8 финала. На этой стадии присоединятся шесть команд РПЛ, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона.

«Спартак» попал в компанию к «Родине» и «Енисею». Начать предстоит с клуба из ПФЛ 16 сентября, а через пять недель придётся лететь в Красноярск. Формально матч с «Родиной» является для красно-белых гостевым, однако состоится он на «Открытие-Арене» по договорённости сторон.

Разумеется, это ещё один плюс в сторону подопечных Доменико Тедеско, ведь часть зрителей пустят на трибуны. «Спартак» накануне потерпел первое поражение в сезоне, причём крайне обидное. В гостях уступили в дерби с ЦСКА со счётом 1:3, хотя быстро открыли счёт и создали достаточно, чтобы рассчитывать на очки.

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Не вышло. Игорь Акинфеев в нужный момент подтащил, а вот Александр Максименко не выручил. Красно-белые потеряли лидерство в чемпионате России, откатившись на третью строчку. Следующая игра состоится уже 20 сентября, в Казани против местного «Рубина». Соперник набрал ход и представляет заметную опасность.

Потому проведение ротации не вызывает никаких сомнений. Тренерский штаб наверняка побережёт как минимум нескольких лидеров и проверит в деле ближайший резерв. Разница в классе позволяет довериться молодёжи. «Родина», конечно, достойно стартовала в ПФЛ (13 очков в шести турах, четвёртое место), но уровни просто несравнимы.

Отдельно отметим высочайшую результативность аутсайдера. Во всех шести матчах сезона голы забивались в обе стороны. В среднем подопечные Дениса Лактионова (того самого, что долго играл в Корее и вызывался в сборную России перед ЧМ-2002) забивают 2,7 мяча, а пропускают больше двух.

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Представители «Родины», разумеется, говорят, что едут на «Открытие Арену» за победой, но основная задача для них — насладиться моментом и получить незабываемые эмоции. Пару-тройку голов красно-белые наверняка оформят, а номинальные хозяева вполне способны ответить. Всё же на фоне экспериментального состава вероятность ошибок в обороне повысится.

Раз так, мы бы отталкивались от верха и выбирали между ИТБ 2 гола «Спартака» за 1.79 и тоталом больше 3 гола за 2.07. Вариант посмелее — победа «Спартака» и обе забьют за 3.10. Что-то вроде 1:2 или 1:3 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Родина» — «Спартак» 16 сентября 2020 года

«Спартак» определённо проведёт ротацию: позади дерби, а уже 20 сентября придётся биться в Казани с «Рубином». Однако разница в классе огромна, а «Родина» играет в атакующий футбол. По итогам шести туров ПФЛ она забила 16 голов, а пропустила — 13. Ждём яркой игры, в которой шансы красно-белых, разумеется, гораздо выше даже при учёте экспериментального состава.

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.07.