«Черноморец» — «Рубин»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча 16 сентября

16 сентября «Черноморец» и «Рубин» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Телеспорт».



Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Черноморца» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.



Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Черноморец» — «Рубин» 16 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.



Ставки на гол в первые 15 минут принимаются за 3.32, поставить на голы в каждом тайме предлагается за 1.89.