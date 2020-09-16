«ПСЖ» — «Метц»: прогноз Александра Неценко на матч 1-го тура чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Метц».
Ставка: победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.21.
«У команд, как ни странно, одинаковые результаты: оба матча проиграны по 0:1. Проблемы с составом у парижан никуда не делись. Мбаппе и Флоренци точно не сыграют. На красных карточках оказались Неймар, Курзава и Паредес. В общем, будет очень непросто сломить сопротивление одного из аутсайдеров сезона, поскольку команда Венсана Оньона низовая и пробить её весьма непросто.
Конечно, «Парижу» уже пора побеждать, да и соперник позволяет. Но отметим, что команда-лифт Лиги 1 очень скромно проиграла сильным «Монако» и «Лиллю», поэтому всё же есть смысл предположить успех хозяев. Думается, Ди Мария, пока его плевок в лицо Альваро Гонсалесу из «Марселя» всё ещё просматривают на видео и фото, может исполнить опасный штрафной или завершить атаку. Обычно аргентинец справлялся с этой ролью.
На худой конец, забравший капитанскую повязку у Тьяго Силвы его соотечественник Маркиньос сможет отличиться со стандарта. Но мне кажется, «ПСЖ» ещё не настолько готов, чтобы устраивать разгром. Его и не будет, но победа всё же достанется команде Томаса Тухеля. Тем более парижане обыгрывали «Мец» девять раз подряд».
- 16 сентября 2020
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