«Омония» — «Црвена Звезда»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Омония» — «Црвена Звезда».

Ставка: победа «Црвены Звезды» за 2.20.

«Црвена Звезда» в своей Суперлиге Сербии играет уже полтора месяца и успела провести целых семь туров. При этом успешно поучаствовала в тех же двух отборочных раундах Лиги чемпионов. А потому проблем с тонусом здесь явно быть не может.



После семи игр в чемпионате Сербии красно-белые привычно лидируют в таблице, набрав 21 балл из 21 возможного. При этом надо сказать, что разница мячей просто сумасшедшая. Они пропустили только три гола, а забили аж 21. То есть в среднем за игру получается ровно три штуки.



В первом квалификационном раунде нового сезона Лиги чемпионов «Црвена Звезда» на своём поле уничтожила скромную «Европу» из Гибралтара (5:0). На второй раунд пришёлся выезд к албанской «Тиране» (1:0). Разгрома не случилось, но победили сербы, можно сказать, на классе.



Вообще, красно-белые в последние несколько лет довольно уверенно выступают в еврокубках. Получается исправно выходить в групповые этапы — иногда Лиги чемпионов, иногда Лиги Европы. Правда, в последние два сезона Лиги чемпионов им, откровенно говоря, не везло с соперниками. Сначала досталась весёлая троица «ПСЖ» — «Ливерпуль» — «Наполи», а в прошлый раз «Бавария» и «Тоттенхэм» с «Олимпиакосом» в придачу.



Однако сербы продолжаются рубиться, иногда даже получается зацепить очки. Сейчас, судя по внутреннему чемпионату Сербии, команда находится в отличной форме. Порядок как в атаке, так и в обороне.



На наш взгляд, скромная кипрская «Омония» едва ли сможет предложить что-то внятное такому сопернику. Всё-таки ни «Арарат-Армения», ни «Легия» сейчас не сравнятся с красно-белыми в силе. Так что мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 2.20».