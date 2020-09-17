«Локомотив» Тб — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Лиги Европы

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Динамо» за 1.40, обе забьют за 2.05, тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Мои ожидания на матч «Локомотив» Тбилиси – «Динамо» Москва следующие: результативный футбол, голы в обе стороны и проход российского клуба в следующий раунд квалификации Лиги Европы.



Дело тут в том, что «Локомотив» — команда, которая много забивает и много пропускает, а «Динамо» строже играет в обороне. Но так как результат будет из одной игры, то «Локомотив» будет атаковать, а у «Динамо» будет возможность сыграть на контратаках, что они умеют делать. «Динамо» победит в этом матче».