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«Локомотив» Тб — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Лиги Европы

«Локомотив» Тб — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Динамо» за 1.40, обе забьют за 2.05, тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Мои ожидания на матч «Локомотив» Тбилиси – «Динамо» Москва следующие: результативный футбол, голы в обе стороны и проход российского клуба в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Дело тут в том, что «Локомотив» — команда, которая много забивает и много пропускает, а «Динамо» строже играет в обороне. Но так как результат будет из одной игры, то «Локомотив» будет атаковать, а у «Динамо» будет возможность сыграть на контратаках, что они умеют делать. «Динамо» победит в этом матче».

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