«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 3.70.

«Как и ожидалось, «хапнув не по чину» в Екатеринбурге, нижегородцы в оставшихся матчах выездной серии со всей крутизной Востока больше не взбрыкивали. Смиренно отдали очки «Магнитке», «Салавату» и, что называется, «не жужжали».



Но своё надо брать, и в данном контексте этим «своим» выступает череповецкая команда, ставшая в последнее время почти исправным поставщиком очков для «Торпедо» как дома, так и на выезде. Текущий счёт в 10 последних официальных «междусобойчиках» 10-3 в пользу волжан, а в Нижнем Новгороде северяне в последний раз выигрывали три с лишним года назад, в январе 2017-го.



Может ли при таких раскладах «Северсталь» надеяться на что-то хорошее? На первый взгляд, вполне, даже с учётом такой убийственной для неё статистики личных встреч. «Торпедо» едва прилетело с тяжелейшего выезда и вынуждено снова выходить на лёд, можно сказать, «не вынимаясь». Тогда как «Северстали» не понадобилось лететь в солнечную Финляндию, где то ли есть коронавирус у тамошних «джокеров», то ли врачи просто на воду дуют. То есть в отчётном матче гости, которые к тому же провели на две игры меньше, будут явно свежее хозяев, и это вполне может сказаться.



И вообще, этот факт я бы взял в качестве решающегося. Приезжай «Северсталь» из Хельсинки, где у неё выпили бы всю кровь, преимущество даже замученного восточными лидерами «Торпедо» выглядело бы очевидным. Но поскольку в бывшую базу российского императорского флота «Северстали» ездить не пришлось, а она получила три лишних дня отдыха, то её шансы на добычу двух очков в Нижнем Новгороде резко возросли.



Поэтому записываем. «Северсталь» в гостях победит. Без какого-то шика, скрипя всеми костями и с минимальным счётом. Зато в основное время».