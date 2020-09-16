Хочешь выигрывать на ставках? Изучи 10 стратегий в Академии «Чемпионата»!

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Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.

Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube.

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.

Олег Клепиков, нейропсихолог.

Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube.

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

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