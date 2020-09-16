Хочешь выигрывать на ставках? Изучи 10 стратегий в Академии «Чемпионата»!
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
В Академии ты изучишь финансовый менеджмент Миллера, стратегии Даламбера, критерий Келли и другие схемы, которые используют профессиональные игроки. На первые ставки доступен бонус до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube.
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube.
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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