«Родина» — «Спартак»: результат матча 16 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» со счётом 5:1 разгромил «Родину». По договорённости между клубами, встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».



Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Александр Соболев. В начале второго тайма преимущество красно-белых упрочил Остон Урунов. Через несколько минут счёт до крупного довёл Айртон. Вскоре четвёртый гол забил Роман Зобнин. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Магомедхабиб Абдусаламов. На 81-й минуте окончательный счёт установил Эсекьель Понсе.

Эксперты не сомневались в победе «Спартака»: ставки на красно-белых принимались с коэффициентом 1.35. С 1000 рублей можно было выиграть 1350 рублей. На успех «Родины» давали 9.10, на ничью — 5.10.

При этом букмекеры ожидали результативного матча: тотал больше 2.5 гола оценивался коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 гола — 2.19. Поставить на обе забьют предлагалось за 2.04.