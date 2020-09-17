«Локомотив Тб» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

17 сентября «Локомотив Тбилиси» примет «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех клуба из Грузии оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Локомотив Тб» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
Проход «Локомотива» идёт за 4.40, проход «Динамо» — за 1.21.
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