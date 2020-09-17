«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: прогноз Александра Аксенова на матч Лиги Европы 17.09

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021 «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.74.

«Московское «Динамо» возвращается в еврокубки и готовится сыграть в Лиге Европы с «Локомотивом» из Тбилиси. Вроде бы москвичи неплохо начали сезон, в первых турах набрали одиннадцать очков, а вот после этого наступил какой-то спад. Две последние игры для «Динамо» — это ничья с «Уфой» и поражение от казанского «Рубина». Отрезками динамовцы смотрятся достойно, но к голам это не приводит. И это при том, что впереди весьма квалифицированная компания. В любом случае, «Динамо» фаворит в этом матче.



Кстати, тбилисский клуб чем-то похож на бело-голубой коллектив. Также хорошие отрезки сменяются весьма посредственными, есть пятое место в турнирной таблице(«Динамо» сейчас на шестой позиции). Вот только «Локомотив» в последнее время играет как раз весьма успешно, при этом забивая по несколько мячей. И дома грузины наверняка будут весьма настырны.



Допускаю, что это будет матч обоюдной настырности. То есть обе команды попробуют активно действовать впереди и будут забивать.



Таким образом, мой прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» — тотал больше 2,5».