«Знамя» — «Ахмат»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка России в Ногинске

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка России «Знамя» — «Ахмат».
Ставка: «Знамя» не проиграет за 2.85.
«С этого сезона Кубок предстаёт перед нами в новом формате — лучшие клубы страны вступают в борьбу позже всех, со стадии 1/8 финала, а команды низших дивизионов и средние клубы из РПЛ играют в группах по три команды в каждой. Вроде как это должно помочь привлечь дополнительный интерес к турниру.
Ну да, представляю, какой ажиотаж вызовет в Ногинске приезд Георгия Мелкадзе и Бернарда Бериши. Ладно, шутки в сторону. «Знамя», вообще-то, самый звёздный клуб второго дивизиона. Там играют Роман Павлюченко, Александр Самедов, Ренат Янбаев, Роман Шишкин и Александр Шешуков. Команда молодости нашей. Таких парней, конечно, собирали в первую очередь для больших матчей — соперников по ПФЛ можно обыгрывать и молодёжью.
Собственно, сам «Ахмат», который тогда ещё был «Тереком», шёл по этому пути в 2004 году — собрал мощных ветеранов и выиграл Кубок России. Почему бы Ногинску не сделать что-то похожее? В общем, думаю, что «Знамя» выложится в этой встрече по полной и вполне может не проиграть. Предлагаю рискнуть и поставить на 1Х. Детство иногда должно возвращаться».
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