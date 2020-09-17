«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч квалификации Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 2.05.
«Динамо», конечно, должно проходить дальше. Тут вопросов быть не может. Если вдруг вылетят сейчас, то этого могут не простить Новикову. Всё-таки грузинский футбол сейчас точно не на подъёме. Лучшие игроки сразу стремятся уехать. У «Динамо» же отличный состав, который должен показывать себя и в Европе.
Но уверенности, что обязательно «Динамо» победит, а тем более уверенно победит, у меня всё-таки нет. Понятно, что на российский клуб в Грузии будет особый настрой. Отношения между государствами не самые радужные. Хорошо ещё, что без болельщиков игра пройдёт. Хорошо для «Динамо». А так атмосфера была бы очень горячей.
«Динамо» надо играть на победу. Отсидеться сзади вряд ли получится. Нужно что-то придумывать впереди, атаковать. А когда «Динамо» старается играть активно, то сзади возникают проблемы. Техничных футболистов в составе «Локомотива» много, шансы у них обязательно будут. Поэтому я бы выбрал вариант «обе забьют».
- 17 сентября 2020
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