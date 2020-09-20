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UFC 20.09.2020. Дональд Серроне — Нико Прайс: где смотреть онлайн, какие прогнозы

UFC 20.09.2020. Дональд Серроне — Нико Прайс: где смотреть онлайн, какие прогнозы
Ставки / Прогнозы 0

Бой Дональд Серроне — Нико Прайс состоится 20 сентября 2020 года. Поединок в полусредней весовой категории состоится на турнире UFC Fight Night. Начало — не ранее 5:00 мск.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор». Все бои ивента покажет UFC Fight Pass.

Букмекеры считают фаворитом Прайса: поставить на победу Нико можно с коэффициентом 1.66, успех Серроне идёт за 2.22. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

При этом эксперты уверены, что бой получится коротким. Досрочное завершение поединка оценено в 1.30. Если бой пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 3.30.

Тотал больше 1.5 раунда доступен за 1.87, тотал меньше 1.5 раунда — за 1.93.

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