Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт: дата боя UFC Fight Night, прогнозы, ставки

Бой Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт запланирован на 20 сентября 2020 года. Поединок в средней весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 5:00 мск.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор». Все бои ивента покажет UFC Fight Pass.

Букмекеры считают фаворитом Чимаева: поставить на победу Хамзата можно с коэффициентом 1.26, успех Миршерта идёт за 4.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 49.0.

При этом эксперты уверены, что бой закончится досрочно. Если поединок пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 3.50. Досрочное завершение доступно за 1.25.

Тотал больше 1.5 раунда идёт за 2.04, тотал меньше 1.5 раунда — за 1.78.