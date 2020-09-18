«Краснодар» — «Химки»: прогноз Владислава Радимова на матч 8-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Химки».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.06.
«Химки» стараются играть в открытый футбол, «Краснодар» это делает на две головы сильнее. Думаю, что у «Химок» нет шансов, «Краснодар» их вынесет. В открытой игре подмосковной команде соперничать бесполезно. Да и будем откровенны, футболисты, собранные в «Химках», — это уровень ФНЛ.
В последних матчах у «Краснодара» не получалось много забивать, но и оппоненты были серьёзные. С тем же «Ростовом» команда создала много моментов, а «Химки» — соперник ниже уровнем.
Я думаю, что «Краснодар» с первых минут обрушит шквал атак на «Химки», которым выстоять будет просто невозможно. Тем более Галицкий любит, чтобы команда играла до конца, забивала голы. «Краснодар» будет куражиться.
К тому же «Краснодар» пропустил одну игру, у команды было много времени на подготовку. Если «Урал» забивает три гола «Химкам», то «Краснодар» это сделает легко. Также у «Химок» плотный календарь из-за участия в Кубке России, сил на игру с «Краснодаром» может не хватить".
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