Новак Джокович — Филипп Краинович: прогноз Сергея Фомина на матч 1/8 финала турнира в Риме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Риме Новак Джокович — Филипп Краинович.

Ставка: тотал больше 20 гейма за 1.69.

«Невероятно, но факт — Филипп Краинович ведёт в личных встречах у Новака Джоковича — 2-0!



Как такое произошло? А так. Первый матч был в далёком 2010-м, Новак тогда играл с травмой и, проиграв первый сет, отказался от борьбы. Второй матч — совсем недавно, в июне в рамках показательного турнира. Регламент соревнований был искажён, но факт таков: Краинович одержал заслуженную волевую победу. Поэтому если вы скажете, что Краинович сильнее Джоковича, то, в принципе, будете правы, лички подтвердят.



Рим — это совершенно иной по важности турнир, на таких Джокович спустя рукава играть не станет. После недавней дисквалификации за удар в судью Новак, возможно, находится в некой моральной прострации, иногда сталкиваясь с критикой своего поступка, но на игре это сильно не сказалось. Пиковый Карузо вложил весь свой незатейливый талант в борьбу против серба, но сумел выиграть всего 5 геймов.



Однако пиковый Краинович — это не Карузо. Это арсенал разнообразных технических элементов, тактик и заготовок. Очень непростой, неудобный для топов (в том числе для Новака) теннисист. Филипп значительно укрепился в психологическом отношении, стал более устойчив в стрессовых ситуациях. Неудивительно, что Джокович ему уступает в личках, ведь Краинович — достойный соперник.



Самым логичным вариантом для ставки в этом матче мне видится верховой тотал. Без минимальной борьбы сербы вряд ли разойдутся».