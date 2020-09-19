«Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах в рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.14.

«Пожалуй, это центральный матч первого тура Бундеслиги, и пройдёт он, скорее всего, со зрителями — в Дортмунде будет продано порядка 16 000 билетов. Думаю, что это придаст дополнительный импульс обоим клубам. Обычно первый тур в Германии проходит результативно, особенно когда встречаются такие атакующие команды.



Мёнхенгладбах играет более вертикально и умеет использовать свободные зоны. Оба матча с дортмундской «Боруссией» в прошлом сезоне получились очень интересными. Вряд ли стиль команд резко поменяется, поэтому стоит ожидать обоюдоострого футбола.



Коллективы ещё до перерыва могут обменяться забитыми мячами. Такая ставка не лишена смысла. Но я подстрахуюсь и возьму общий «тотал первого тайма больше 1.5 гола». Платят хорошим коэффициентом, к тому же это Бундеслига, и здесь результативный футбол — норма, а не исключение».