«Ренн» — «Монако»: прогноз Эльвина Керимова на матч 4-го тура чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Ренн» — «Монако».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Ренн» играет очень результативно, в каждом матче с его участием проходит ставка «обе забьют». В прошлом туре «Ренн» в эффектном стиле разобрался на выезде с «Нимом» со счётом 4:2. Уверенно и результативно дебютировал Гирасси, который перебрался из «Амьена» и забил два мяча. Очень неплохой матч провёл Флавьен Тэ, Рафинья смотрелся неплохо. «Ренн» пока демонстрирует хороший футбол. Стабильные результаты последних лет подтверждаются сейчас удачным стартом в новом сезоне. Как знать, может, команда ещё выстрелит в Лиге чемпионов.



Что касается «Монако», то в предыдущем туре команда Нико Ковача обыграла «Нант» 2:1. В первом матче в стартовом составе после возвращения из «Сошо» забил Софьян Диоп, вёл за собой свою команду капитан Виссам Бен-Йеддер. Переломить ход поединка и вырвать победу монегаскам удалось за счёт замен – Нико Ковач здорово управлял игрой. Он выпустил Генри Онйекуру, который сделал результативную передачу, он выпустил на замену автора победного мяча Жеббеля, который принёс «Монако» три очка. Жеббель – это суперталант, за которого пару лет назад «Монако» заплатил 20 млн евро «Лиону». Это его первый гол за «Монако» в Лиге 1 – то ли ещё будет!



Рассматривая ставку на этот матч, первая, что приходит в голову, – «обе забьют». В 7 последних матчах между «Монако» и «Ренном» такая ставка проходила. В 3 стартовых турах с участием «Ренна» ставка «обе забьют» проходила. В 2 из 3 матчей «Монако» тоже эта ставка проходила. На ставку «обе забьют» коэффициент не очень большой, поэтому я бы предложил рассмотреть такой вариант – «обе забьют» и тотал больше 2.5. Коэффициент 2.00. Мне кажется, такая ставка может сыграть, потому что обе команды неплохо созидают. В «Монако» больше забивают даже защитники, команда очень опасна на стандартах. «Монако» — одна из лучших команда старта сезона во Франции при розыгрыше стандартных положений у чужих ворот. Мне кажется, что это дополнительный аргумент.



Что касается «Ренна», то у него талантливое нападение, управляет игрой очень одарённый парень Камавинга, который и «Лиллю» создал серьёзные проблемы, и успел забить уже в этом сезоне".