«Сельта» — «Валенсия»: прогноз Михаила Поленова на матч 2-го тура Примеры

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Валенсия».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Валенсия» лидирует в чемпионате после первого тура, но проблемы команды колоссальны. Уже никто не питает иллюзий на тему этого сезона для «Валенсии» — клуб распродаёт игроков, пополнение извне не планируется, болельщики устраивают митинги протеста, Хави Грасия уже даже открыто выражал недовольство положением вещей. Результат всегда способен скорректировать недостатки, но не стоит преувеличивать победу над «Леванте». Совершенного очевидно, что эта игра показала слабости «Валенсии» — это прежде всего оборона и опорная зона. Выход Дьякаби вместо Мангаля по ходу матча не решил проблем в защите, а только усилил.



Важно, как долго останутся в команде Черышев и Гедеш. Денис здорово сыграл после выхода на замену и сделал голевой пас. Его агенту уже предложили искать новую команду, видимо, переход неизбежен. При всём уважении, какими бы крутыми и сильными индивидуально не были Денис и Гедеш, командной игры они не заменят, а без Парехо, Коклена, Родриго и остальных эта игра не вернётся быстро.



Единственная надежда для «Валенсии» — амбиции и задор молодых. Я не уверен, что на нём очень далеко можно уехать в такой лиге, как Примера. Они старались, это было видно. Возможно, им льстит и придаёт сил новый статус. Они будут лететь вперёд и пытаться вытащить «Валенсию» из сложной ситуации, это очевидно. Возможно, если справятся, зимой продадут и их… Ну и не будем забывать про Хави Грасию. В Испании у него репутация очень крепкого тренера, он готов потерпеть какое-то время, а там видно будет.



«Сельта» в прошлом сезоне боролась за выживание. Одной из ключевых проблем было отсутствие забивного центрального нападающего. Вообще, у Оскара Гарсии команда играющая, способная придумывать моменты и имеющая исполнителей. Может быть, на короткой дистанции роль центрфорварда удастся взять на себя другим. Мне кажется, что есть смысл задуматься над вариантами результативного матча в разных интерпретациях. Советую подумать над вариантом «обе забьют».