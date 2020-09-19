«Урал» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 8-го тура чемпионата России 19 сентября

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Урал» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (–1) за 1.65, тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 2.00.

«Для «Зенита» наступил благоприятный отрезок календаря. После спокойной домашней победы над «Арсеналом» (3:1) чемпион должен столь же уверенно обыгрывать «Урал» — одного из своих самых удобных соперников в РПЛ: 13 побед плюс одна ничья. В прошлом сезоне общий счёт двух личных встреч — 12:2. Отмечу также, что «Урал» ни разу не забивал «Зениту» более одного мяча.



Предпосылок для сбоя в трендах не вижу. В отличие от «Урала», тратившего силы и время на поездку в Ульяновск, «Зенит» не играл на Кубок и всю неделю комфортно готовился к игре с аутсайдером. Встречу пропустит Ракицкий, но это не должно стать проблемой, учитывая наличие универсала Дугласа Сантоса. Остальные звёзды, кроме Дриусси, в строю и в нормальной форме. Отмечу также, что «Зенит» надёжен в обороне, играя на выезде: один пропущенный мяч в четырёх играх текущего сезона.



Кроме того, я обратил бы внимание на жёлтые карточки, причём на «низ» в нашем суперверховом в плане предупреждений чемпионате. В пяти последних матчах «Зенита» и «Урала» из шести был «ТМ 4.5» по ЖК. Екатеринбуржцы корректно провели последние три встречи в РПЛ и одну на Кубок, а «Зенит» априори входит в число негрубых команд».