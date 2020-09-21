«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Александра Аксёнова на матч 8-го тура чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Ахмат».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.63.
«Московское «Динамо» оглушительно провалилось в Лиге Европы, не сумев обыграть тбилисский «Локомотив». Игра не получилось вовсе, но проблемы динамовцев проявлялись и в предыдущих матчах — неумение играть с позиции силы, редкие и безуспешные контратаки. И это при том, что на нынешний состав было потрачено приличное количество денег. Яркие футболисты есть, а игры и результатов нет.
Думаю, что в матче с «Ахматом» это вряд ли изменится. Грозненцы не обладают мощным составом, но при Андрее Талалаеве команда хорошо смотрится физически, да и тактически готова бороться практически с любым соперником. Думаю, в этом будет преимущество грозненцев. Думается, это будет весьма упорный поединок с небольшим количеством голов».
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