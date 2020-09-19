«Тампа» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч финала Кубка Стэнли 20 сентября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч финала Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз».



Ставка: итоговая победа «Далласа» за 2.57.

«Есть самый очевидный сценарий – «Тампа» побеждает этот унылый «Даллас» 4-1 или 4-2. Атака лучше, чем оборона, Андрей Василевский – лучший вратарь мира, Виктор Хедман – лучший защитник мира, Никита Кучеров – лучший бомбардир мира, тренер Джон Купер вообще лучший в мире. Они легко побеждают.



Но в хоккее так легко не бывает, тем более с этим «Далласом». Я вижу проблемы у «Тампы» — на травме важный центрфорвард Брейден Пойнт, от которого зависит игра самого Никиты Кучерова. Пойнт играет через не могу, у него что-то с ногой – он вышел против «Айлендерс», и «Тампа» смогла дожать эту команду, но в финале с «Далласом» будет очень тяжело.



Я вижу, что Никита Кучеров очень импульсивный, к нему можно легко залезть под кожу, а у «Далласа» есть такие элитные провокаторы, как тот же Кори Перри. Не будем забывать, что помимо Пойнта у «Тампы» вылетел и Стивен Стэмкос. Он может вернуться по ходу финала, но он будет явно не в лучшей игровой форме. «Тампе» лёгкая жизнь в финале не светит.



«Даллас» отдыхал чуть больше, потому что раньше разобрался с «Вегасом». Там поймавший кураж вратарь Антон Худобин. Ему можно забить 2-3 гола, но ему пофиг – он всё равно будет в тонусе. «Даллас» умеет убаюкивать игру. Это было особенно видно в последнем матче с «Вегасом», когда соперник вёл, но «Даллас» всё равно не раскрылся, а действовал в своём темпе. Когда стало 0:2, «Даллас» включил пятую передачу, пошёл вперёд и просто порвал «Вегас».



С учётом того, что у «Далласа» практически все здоровы, а «Тампа» перебита и уже через день должна играть после тяжёлой серии с «Айлендерс», я бы взял коэффициент 2.57 на то, что «Даллас» выиграет с учётом овертайма в этом матче серии. Я не знаю, как всё сложится дальше, так как там есть интересная фишка по календарю, когда 4-й и 5-й матчи идут встык — это явно не в пользу «Далласа», который более ветеранистый.



Меня даже раздражает, что безоговорочно все эксперты и букмекеры ставят на победу «Тампы» в первом матче. Разница коэффициентов тотальная. Я считаю, что силы равны, поэтому при таком раскладе кэфов я беру «Даллас».