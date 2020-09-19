«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (–1) за 1.94, ТБ 11.5 углового за 2.09.

«Арсенал» продолжает свой прогресс не только на поле, но и вне его. В первом туре «канониры» без особых проблем разгромили «Фулхэм», дебютировавший в «Арсенале» Виллиан хорошо вписался в команду и провел отличный матч, дебютировавший в АПЛ центральный защитник Габриэл забил. Ну а за пределами поля была также одержана маленькая победа: Обамеянг подписал с клубом новый контракт и теперь никуда из Лондона не уедет. В общем, кажется, что всё здесь движется в правильном направлении.



«Вест Хэм» очень посредственно выглядел в матче с «Ньюкаслом» и заслуженно уступил дома — 0:2. Самое интересное, что спустя несколько дней Мойес выпустил резервный в его понимании состав на матч Кубка, и команда уверенно победила («Чарлтон», 3:0). Так что теперь ему, похоже, предстоит пересмотреть свои взгляды на оптимальный состав своей впечатляющей по именам команды и, возможно, вернуть таких игроков, как Фелипе Андерсон, Алле и Ярмоленко, в основу».