«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
Ставка: «Кристал Пэлас» забьёт за 1.90, победа «Кристал Пэлас» с форой (+1.5) за 1.92.
«Для «МЮ» это будет первый официальный матч после полуфинала Лиги Европы с «Севильей» (1-2), который прошёл больше месяца назад. Более того, Сульшер получил в своё распоряжение всех игроков только на этой неделе. Кто-то отлучался в сборные, кто-то, как Погба, лечился от коронавируса.
«Пэлас» на удивление прилично смотрелся в матче против «Саутгемптона» (1-0). Да, «святые» ожидаемо владели инициативой, но «орлы», тем не менее, проводили разящие контратаки и при владении 29% создали больше голевых моментов и забили два мяча (один не засчитали).
Думаю, команда Роя Ходжсона сможет хотя бы раз воспользоваться дезорганизованностью манкунианцев, которая присуща командам после длительных пауз. К тому же, судя по первой игре, в хорошем состоянии находится Заа, а на противоположном от него фланге должен с первых минут выйти ещё один талант Эберечи Эзе, за которого «Пэлас» летом заплатил «КПР» почти 20 миллионов фунтов».
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