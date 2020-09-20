«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.72, тотал меньше 4 голов за 2.49.

«По большому счету, если называть вещи своими именами, приличных соперников у «Автомобилиста» в этом сезоне ещё не было. Екатеринбуржцы успели дважды обыграть никакущий «Куньлунь», а также «Спартак», «Трактор» и «Нефтехимик», а ещё проиграть дома нижегородским торпедовцам. В этом и заключается одна из причин (и немаловажная) текущего лидерства «Автомобилиста» как в Восточной конференции, так и в дивизионе, где собрано монстров на душу населения куда больше, чем в других.



А вот «Авнгарду» по турнирному пути приходится даже не идти, а прогрызаться. «Ястребы» уже успели выиграть у московского «Динамо», «Магнитки» и СКА, уступив «Салавату». Чувствуете разницу? И при этом соперники находятся в турнирной таблице рядышком, дыша друг другу в затылок. И позиция «Автомобилиста» выглядит даже предпочтительней — по крайней мере, по потерянным очкам. Но это дело временное, и время это может и должно закончиться уже в грядущем матче.



«Авангард» ведь не стал перенапрягаться в предыдущей игре, в Нижнекамске. Выиграл по минимуму, но два очка не пахнут, зато сил удалось сохранить побольше. С учётом того, что у «Автомобилиста» были лишние сутки отдыха, нижнекамская игра «на прямых ногах» может иметь в итоге решающее значение.



То есть для «Автомобилиста» такой матч, с таким соперником, будет событием, первым в текущем сезоне. А для «Авангарда» — рядовым событием, практически бытовухой. И уж если «ястребы» сумели справиться со СКА и «Магниткой», то, надо понимать, и в Екатеринбурге должны сдюжить. Тем более что на стороне гостей статистика личных встреч. Именно на стороне гостей, а не конкретно «Авангарда» — в этом противостоянии гости в предыдущем сезоне выиграли три матча из четырёх, и почему бы теперь не продлить такую славную традицию.



Таким образом, ничто не мешает поставить на «Авангард». Матч будет сурово «низовым», и его исход, скорее всего, решит третья шайба на двоих соперников. Которую гости забросят в основное время».