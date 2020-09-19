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«Эвертон» — «Вест Бромвич»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии 19.09.2020

«Эвертон» — «Вест Бромвич»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии 19.09.2020
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Вест Бромвич», который состоится 19 сентября.

Ставка: «Эвертон» забьёт в каждом тайме за 2.40, «Вест Бромвич» не забьёт за 2.09.

«Матч, который должен сложиться в пользу хозяев, на мой взгляд. Коэффициент на их победу не самый высокий. Поэтому я бы не брал чистую победу «Эвертона». Я бы поставил на то, что «Вест Бромвич» не забьет.

При желании можно зарядить на то, что «Эвертон» выиграет каждый из таймов. Команда вроде бы не самая результативная, но тем не менее в среднем в последнее время «Эвертон» забивает гораздо больше, чем раньше. Мне кажется, на старте сезона «Эвертон» должен набрать свои очки».

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