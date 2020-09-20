«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 2-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.63, победа «Ливерпуля» за 2.19.
«Главная встреча этого тура. Может, вообще главный матч всего уик-энда. «Ливерпуль» очень неплохо в последнее время смотрится в любом матче. Коэффициент на его победу очень невысокий, в то время как победа «Челси» может принести достаточно неплохие деньги тем, кто поставит на такой исход.
Однако поставил бы на то, что в предстоящей встрече будет забито более 2.5 гола. Да, коэффициент на это событие небольшой, но, мне кажется, это может сработать.
«Челси» безупречно выглядит в обороне в последних домашних матчах. Однако в последних матчах с участием этих команд забивается много мячей, как правило. Это всегда яркое противостояние. Поставил бы и на победу «Ливерпуля».
- 20 сентября 2020
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