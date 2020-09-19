«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Павлюченко на матч 2-го тура АПЛ
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.05.
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» в матче английской Премьер-лиги, матч состоится 19 сентября. В предыдущем розыгрыше соперники обменялись победами. Манкунианцы с каждым годом выглядят все увереннее. На мой взгляд, такой топ-клуб при любых раскладах сможет грамотно выстроить подготовку и подойти в оптимальных кондициях к старту АПЛ.
С большой долей вероятности, аутсайдер не сможет удивить более опытных визави. Хозяева очевидно сильнее и постараются стартовать с победы. Мой прогноз — азиатская фора (-1.5) на «Манчестер Юнайтед».
- 19 сентября 2020
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