«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Павлюченко на матч 2-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.05.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» в матче английской Премьер-лиги, матч состоится 19 сентября. В предыдущем розыгрыше соперники обменялись победами. Манкунианцы с каждым годом выглядят все увереннее. На мой взгляд, такой топ-клуб при любых раскладах сможет грамотно выстроить подготовку и подойти в оптимальных кондициях к старту АПЛ.



С большой долей вероятности, аутсайдер не сможет удивить более опытных визави. Хозяева очевидно сильнее и постараются стартовать с победы. Мой прогноз — азиатская фора (-1.5) на «Манчестер Юнайтед».