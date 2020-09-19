«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 2-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Арсенала» и тотал меньше 2.5 мяча за 4.40, точный счёт первого тайма 1:0 за 3.30.
«Встречаются «Арсенал» и «Вест Хэм». В этой паре, на мой взгляд, всё ясно. Во-первых, команды по-разному стартовали в этом сезоне – «Арсенал» выиграл, а «Вест Хэм» проиграл. Во-вторых, в этом противостоянии на протяжении последних лет статистика более чем убедительная в пользу «канониров». Они выигрывают практически всегда, а если не выигрывают, то играют вничью.
Предлагаю две ставки. «Арсенал» выиграет первый тайм и тотал меньше 1.5 — коэффициент почти 3.50. «Арсенал» выиграет матч и тотал меньше 2.5 — здесь коэффициент выше 4.00. На мой взгляд, это абсолютно верные деньги – берем, не сомневаемся».
- 19 сентября 2020
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