«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Сампдория».

Ставка: победа «Юве» в 1-м тайме за 1.72.

«Дебют Андреа Пирло в качестве главного тренера «Ювентуса» — событие прелюбопытнейшее. Разумеется, от туринцев ждут побед здесь и сейчас, а начать чемпион должен с матча против «Сампдории», которая прошлый сезон завершила на 14 позиций ниже своего соперника.



«Юве», конечно, явный фаворит, поэтому коэффициенты на его успех заниженные. Чтобы поймать хороший кэф, нужно ставить на уверенную победу туринцев или на сенсацию. Скорее всего, неожиданного результата не будет, а это значит, что лучше брать уверенный «Юве». Почему не стоит ждать сенсации? В 5 последних матчах в Турине хозяева неизменно обыгрывали генуэзцев с общим счетом 15-2. В прошлом сезоне «старая синьора» обыграла «Сампдорию» и дома, и в гостях. В обоих случаях забивал Роналду и проходила ставка «победа «Юве» в 1-м тайме».



Я думаю, что туринцы будут активны со стартовых минут предстоящего поединка и постараются обеспечить себе задел до перерыва. Мой прогноз — победа «Юве» в 1-м тайме за 1.72».