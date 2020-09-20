«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч 2-го тура АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: «Челси» выиграет в одном из таймов за 1.99.

«У «Челси» выстраивается очень интересная новая команда. Возможно, футболисты пока не сыгранны, Зиеш ещё даже не дебютировал, потому что травмирован. Тем не менее мне кажется, что молодой задор даёт команде Лэмпарда преимущество в этом матче.

У меня есть ощущение, что «Ливерпулю» может не хватать мотивации в этом сезоне, особенно в матче без зрителей. Понятно, что хочется выиграть ещё раз титул, и сделать это уже с болельщиками на стадионе, но пока их там нет. Соответственно, мне не очень понятно, чем мотивируют себя игроки «Ливерпуля». Три пропущенных мяча от «Лидса», натужная победа, которую «Ливерпуль» одержал, подтверждает догадку о том, что «Ливерпулю» будет довольно сложно в этом сезоне.



Что касается «Челси», то тут с мотивацией все понятно — есть новички, которые будут стараться проявить себя, доказать свою необходимость клубу. 200 миллионов евро трат, которые были сделаны на игроков, тоже надо оправдывать, причём не в следующем сезоне, а прямо в этом. Кого, как не «Ливерпуль», обыгрывать, чтобы руководство клуба и все понимали, что все инвестиции в клуб были сделаны неслучайно.



Я бы в этом матче отталкивался от «Челси», хотя всем понятно, что «Ливерпуль» — фаворит, у него более сыгранный состав. Но я смотрю на линию и вижу, что если отталкиваться от «Челси», то можно получить действительно неплохие коэффициенты. Я бы выбирал из вариантов, что «Челси» забьёт первым, «Челси» забьёт в первом тайме, даже победу «Челси» я бы рассматривал всерьёз.



Мне представляется, что у «Челси» есть хороший шанс выиграть этот матч. Тем не менее я возьму коэффициент 1.99 на то, что «Челси» выиграет в одном из таймов. На бумаге фаворит «Ливерпуль», но морально и ментально, мне кажется, именно команда Лэмпарда фаворит в этом матче».