«Челси» — «Ливерпуль»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ
20 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль». Начало матча — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Челси» оценивается букмекерами коэффициентом 3.35.
Эксперты считают, что матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 20 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.49. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.
Ставки на пенальти принимаются за 3.00, удаление идёт за 4.50. Поставить на гол в первые 15 минут предлагается за 3.00.
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В первом туре АПЛ соперники добыли победы при бледном качестве игры.
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