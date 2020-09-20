«Бетис» — «Вальядолид»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.95, второй тайм результативнее первого за 2.15.

«В последнем матче с «Реалом Сосьедад» «Вальядолид» сыграл вничью, забив один мяч и получив гол в свои ворота. «Бетис» свой последний матч выиграл благодаря голу на 95-й минуте, и я как раз ставил на чистую победу. Смотрел концовку матча «Бетиса» против «Алавеса» и хочу сказать, что гости оставили очень хорошее впечатление. «Бетису» ещё бы немножко удачи, и у них всё будет получаться.



«Вальядолид» абсолютно неприятная команда, не знаю полностью состав, но сама манеры игры «Бетиса» очень вязкая, и тактика 4-4-2 неизменна, но по игрокам «Бетис» намного сильнее. Я бы поставил на то, что во втором тайме будет больше голов, чем в первом и ещё одну ставку сделал бы на победу «Бетиса».



Думаю, что «Бетис» на старте вполне может набрать шесть очков, потому что это хорошая команда с хорошими исполнителями, добавить бы сюда немножко везения, и она может очень хорошо и громко пройтись по чемпионату Испании. «Бетис» умеет додавливать своего соперника до последней секунды матча. В прошлом сезоне «Бетису» не хватало всего чуть-чуть везения, но он уже ни за что не боролся.



Вот манера игры «Вальядолида» совсем не импонирует, а если сравнивать эту команду с чемпионатом России, то можно сказать, что она похожа на нашу «Уфу», которая закрыта на все «пуговицы» и которую очень тяжело взломать. Конечно, это не означает, что такая тактика не имеет права на жизнь, но «Бетису» в первом тайме будет сложно взломать оборону «Вальядолида», а во втором команде будет сопутствовать удача, и она должна будет забивать».