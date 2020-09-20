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«Рубин» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 8-го тура РПЛ в Казани

«Рубин» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 8-го тура РПЛ в Казани
Ставки / Прогнозы 0

Шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.30.

«Должен вам сказать, что в моем окружении подавляющее большинство людей болеют не за ЦСКА, которому я присягнул на верность, а как раз за «Спартак». Всякий раз, когда я шучу про «Спартак», я очень тщательно подбираю слова не потому, что вы напишете комментарии а-ля «убирайся в Баку», а потому что люблю и уважаю своих друзей.

Очень симпатична мне попытка структурировать игру в исполнении этого грузина — итальянского немца, прикидывающегося румыном. Я думаю, что «Спартак» обыграет команду, которую возглавляет Леонид Слуцкий. (Такие вещи говорить нельзя мне).

Вы понимаете природу моей симпатии к Слуцкому? Она заключается не в том, что он 39 лет тренировал команду ЦСКА, п в том, что он один из самых обаятельных и образованных людей в мире нашего спорта. А последний случай вообще подкупил меня, когда он помог какому-то тренеру миллионами рублей, когда он переслал их ему на лечение. Человек с золотым сердцем.

«Спартак» продолжит победное шествие. Говорю это не без некоторых колебаний. Почему-то мне кажется, что в ближайшее время «Спартак» станет очень трудно побеждать.

В матче «Рубин» — «Спартак» прогнозирую победу «Спартака» с коэффициентом 2.30. Простите, Леонид Викторович, это всего лишь прогноз. То, что вы один из самых приятных людей, и то, что вы делаете с «Рубином» — а это видно даже самым невооруженным глазом, — это очень симпатичная картина. Проклинаю себя за эти слова, но Тедеско вас победит. Спорт есть спорт».

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