«Рубин» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 8-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.97.
«Московский «Спартак» в матче прошлого тура потерпел обидное поражение и уступил лидерство «Зениту». Клуб по-прежнему имеет в своём активе 14 баллов и находится в еврокубковой зоне, но рассчитывает на большее.
Красно-белые гостили у столичного ЦСКА (1:3). Дерби получилось жарким. Гости открыли счёт уже на 11-й минуте, но затем пропустили с углового, а дальше не остановили контратаку и пропустили второй. После перерыва попытались отыграться, но защита «армейцев» вместе с Акинфеевым сыграли надежно. В итоге гости пропустили ещё и третий в самой концовке.
Вообще, «Спартак» в новом сезоне играет здорово, особенно в атаке. К слову, это его первое поражение за семь туров. Однако вот к обороне всё же вопросы определённые имеются. Надо сказать, что команда Доменико Тедеско пропускала в четырёх из пяти последних игр. Не смогли пробить Александра Максименко только несчастный «Ротор», да и он оказался очень близок.
«Рубин» сейчас на подъёме. С результативностью проблем нет никаких. Клуб наколотил уже 11 голов. Хотя с обороной не всё гладко. Разумеется, москвичи будут злыми после поражения в дерби и приедут в Казань за победой.
Только вот ответить подопечным Леонида Слуцкого вполне по силам. На их стороне хорошая форма и родные стены. А за четыре игры на своём поле они забили шесть голов. При таких раскладах есть смысл подумать над ставкой обе забьют за коэффициент 1.97. Даже без Хвичи атакующий потенциал довольно серьёзен».
- 20 сентября 2020
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