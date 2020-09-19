«Рубин» — «Спартак». Прогноз: Слуцкий, Шатов и Зуев устроят Тедеско жаркий приём в Казани

20 сентября «Рубин» примет «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» (20.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге пришло время восьмого тура, четверть дистанции осталась позади. Участники успели погреться после сентябрьской паузы для сборных, сейчас они находятся в оптимальных кондициях. Неприятность случилась лишь с волгоградским «Ротором». Волгоградцы имеют серьёзные проблемы с COVID-19, а потому обе свои игры пропустили.

«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз: Вернер, Хаверц и Канте не спасут Лэмпарда от гнева Салаха В первом туре АПЛ соперники добыли победы при бледном качестве игры.

Впрочем, у остальных пока что порядок, а потому семь поединков состоятся по плану. Продолжить программу предстоит 20 сентября четырьмя матчами. Среди прочих в воскресенье будут биться казанский «Рубин» и московский «Спартак». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.



Казанцы, судя по всему, окончательно притёрлись и к главному тренеру, и друг к другу. После нервного старта получилось здорово подняться. В четырёх последних турах добыто 10 из 12 возможных очков, хотя соперники тут имелись вполне почтительные. Теперь казанский клуб располагается на седьмой строчке с 11 баллами в активе.



В предыдущем матче команда Леонида Слуцкого гостила в Москве у местного «Динамо» и добыла победу. Игра получилась крайне эмоциональной: тут и россыпь «горчичников», и сразу три удаления. А единственный и победный гол забил нападающий казанцев Джордже Деспотович с пенальти.

«Уфа» — ЦСКА. Прогноз: Влашич и Марио Фернандес почуяли запах крови. Евсеева ждёт беда Красно-синие две игры подряд забивают сопернику три гола.

В целом, гости победили по делу. Конечно, удаление Комличенко у хозяев на 51-й минуте сильно сказалось. Но гости смотрелись интереснее и в атаке, и играли строже в обороне. Однако теперь в предстоящем поединке им не поможет Хван Ин Бом, который получил ненужную вторую жёлтую карточку в концовке игры. И самое главное — под большим вопросов участие Хвичи Кварацхелии.



Московский «Спартак» в матче прошлого тура потерпел обидное поражение и уступил лидерство «Зениту». Клуб по-прежнему имеет в своём активе 14 баллов и находится в еврокубковой зоне, но рассчитывает на большее.



Красно-белые гостили у столичного ЦСКА (1:3). Дерби получилось жарким. Гости открыли счёт уже на 11-й минуте, но затем пропустили с углового, а дальше не остановили контратаку и пропустили второй. После перерыва попытались отыграться, но защита «армейцев» вместе с Акинфеевым сыграли надежно. В итоге гости пропустили ещё и третий в самой концовке.

«Вольфсбург» — «Байер». Прогноз: Леверкузен без Хаверца — деньги на ветер. Шик не сдюжит «Вольфсбург» уже успел добыть два разгрома в официальных матчах.

Вообще, «Спартак» в новом сезоне играет здорово, особенно в атаке. К слову, это его первое поражение за семь туров. Однако вот к обороне всё же вопросы определённые имеются. Надо сказать, что команда Доменико Тедеско пропускала в четырёх из пяти последних игр. Не смогли пробить Александра Максименко только несчастный «Ротор», да и он оказался очень близок.



«Рубин» сейчас на подъёме. С результативностью проблем нет никаких. Клуб наколотил уже 11 голов. Хотя с обороной не всё гладко. Разумеется, москвичи будут злыми после поражения в дерби и приедут в Казань за победой.



Только вот ответить подопечным Леонида Слуцкого вполне по силам. На их стороне хорошая форма и родные стены. А за четыре игры на своём поле они забили шесть голов. При таких раскладах есть смысл подумать над ставкой обе забьют за коэффициент 1.97. Даже без Хвичи атакующий потенциал довольно серьёзен.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак» 20 сентября 2020 года

«Спартак» наверняка будет зол после поражения в дерби. Однако, на наш взгляд, подопечные Леонида Слуцкого сумеют найти ему ответ. На их стороне хорошая форма и родные стены. Красно-белые совсем не блещут в обороне: за пять предыдущих игр не пропустили только от «Ротора», хотя и у волгоградцев моменты имелись.



Ставка: обе забьют за 1.97.