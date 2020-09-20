«Ювентус» — «Сампдория»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
20 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория». Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 12.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.30.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.
Поставить на обе забьют предлагается за 1.90.
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